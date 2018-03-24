Подробности жуткой поездки: водитель такси угрожал оружием журналистке Postimees

Молодой человек, водитель Taxify, был очевидно доволен собой. Впоследствии я поняла, что он мог ждать возможности продемонстрировать оружие до тех пор, пока единственный мужчина из нашей состоящей из трех человек компании не вышел из машины. "Выметайтесь или же...", - усмехнулся Давид мне и моей подруге на заднем сидении.

Никто из нас не был пьян и наша беседа была цивилизованнее, чем у большинства тех людей, которые в эти часы пользуются услугами таксистов. Но я не знаю, только предполагаю. Тем не менее Давид считал, что счет, составивший примерно три евро, нужно оплатить там же, на Сыпрузе-пуйестеэ, на первой из трех наших остановок. Он не скрывал, что настроен серьезно.

"Мы едем дальше, - сказала я до инцидента, - это еще не все". "Три евро", - сообщил Давид. Мы с подругой переглянулись (она сидела на заднем сидении, я - на переднем) и вместе попросили ехать дальше.

Позднее я узнала, что в Taxify новая система, согласно которой водитель должен сразу, как только садятся пассажиры, отметить пункт назначения, и это фиксируется. Чтобы ехать дальше, нужно начать новую поездку. Скажу честно, меня как клиента система услуг не интересует, мне нужна удобная поездка. И если это соответствует действительности, то сложно выдумать какую-то ерунду.

Не могу сказать, что меня не напугала демонстрация оружия. Когда стала прогнозировать развитие событий, самым вероятным казался сценарий, в котором это последняя поездка Давида, и мы просто попадем домой позже запланированного. "Бедненький, зачем ты так с собой поступаешь?" - подумала я.

Каким образом эта штуковина вообще оказалась в такси? Улицы Таллинна стали такими опасными? Или выступления Дональда Трампа вдохновляют уже и здесь, на краю света? Мне всегда нравилось думать, что такие вещи происходят за пределами спокойного моего родного города.