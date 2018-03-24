суббота, 24 марта 2018 г.
"Просто невероятно, как глупо он врет" Сильвер Мейкар об Андрусе Ансипе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Подробности жуткой поездки: водитель такси угрожал оружием журналистке Postimees

Подробности жуткой поездки: водитель такси угрожал оружием журналистке Postimees

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Marion Pettai / Kanal 2

Облачным мартовским утром, в 4.30, солнце еще не светит, так что мне пришлось вглядеться, чтобы увидеть, что держит в руках водитель такси. "Да, оружие, все правильно", - подтвердила я сама себе, пишет журналистка Postimees Мариан Вызуметс.

Молодой человек, водитель Taxify, был очевидно доволен собой. Впоследствии я поняла, что он мог ждать возможности продемонстрировать оружие до тех пор, пока единственный мужчина из нашей состоящей из трех человек компании не вышел из машины. "Выметайтесь или же...", - усмехнулся Давид мне и моей подруге на заднем сидении.

Никто из нас не был пьян и наша беседа была цивилизованнее, чем у большинства тех людей, которые в эти часы пользуются услугами таксистов. Но я не знаю, только предполагаю. Тем не менее Давид считал, что счет, составивший примерно три евро, нужно оплатить там же, на Сыпрузе-пуйестеэ, на первой из трех наших остановок. Он не скрывал, что настроен серьезно.

"Мы едем дальше, - сказала я до инцидента, - это еще не все". "Три евро", - сообщил Давид. Мы с подругой переглянулись (она сидела на заднем сидении, я - на переднем) и вместе попросили ехать дальше.

Позднее я узнала, что в Taxify новая система, согласно которой водитель должен сразу, как только садятся пассажиры, отметить пункт назначения, и это фиксируется. Чтобы ехать дальше, нужно начать новую поездку. Скажу честно, меня как клиента система услуг не интересует, мне нужна удобная поездка. И если это соответствует действительности, то сложно выдумать какую-то ерунду.

Не могу сказать, что меня не напугала демонстрация оружия. Когда стала прогнозировать развитие событий, самым вероятным казался сценарий, в котором это последняя поездка Давида, и мы просто попадем домой позже запланированного. "Бедненький, зачем ты так с собой поступаешь?" - подумала я.

Каким образом эта штуковина вообще оказалась в такси? Улицы Таллинна стали такими опасными? Или выступления Дональда Трампа вдохновляют уже и здесь, на краю света? Мне всегда нравилось думать, что такие вещи происходят за пределами  спокойного моего родного города.

Давид в данный момент отстранен от работы. Но я не знаю, решение ли это проблемы. Вокруг нас ходят люди с кулаком в кармане, а мы не видим этого до тех пор, пока что-то не случится. Это какая-то тоска, которая усугубляется и неожиданно выходит на поверхность. Давиду нужна помощь, а не уголовное наказание, которое сейчас, к сожалению, кажется более вероятным.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ