В Таллиннском аэропорту начнет действовать летний график авиарейсов

По сравнению с прошлым годом добавилось 4 новых направления – это Констанца, Охрид, Мальта и Пафос. Эти линии будут обслуживать 15 авиакомпаний.

В этом сезоне в графике появится несколько новых маршрутов и одна абсолютно новая авиакомпания. Одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний Wizzair с 21 июня начнет осуществлять полеты в киевский аэропорт Жуляны и с 17 сентября – в лондонский аэропорт Лутон.