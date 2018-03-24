В Таллиннском аэропорту начнет действовать летний график авиарейсов
24 марта 2018 г., 14:26
В воскресенье, 25 марта в Таллиннском аэропорту начинает действовать летний график авиарейсов. В общей сложности летом из Таллинна будут совершаться регулярные перелеты в 41 аэропорт мира, передает Rus.Err.
По сравнению с прошлым годом добавилось 4 новых направления – это Констанца, Охрид, Мальта и Пафос. Эти линии будут обслуживать 15 авиакомпаний.
В этом сезоне в графике появится несколько новых маршрутов и одна абсолютно новая авиакомпания. Одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний Wizzair с 21 июня начнет осуществлять полеты в киевский аэропорт Жуляны и с 17 сентября – в лондонский аэропорт Лутон.