Кая Каллас в качестве премьер-министра Эстонии: изменение налоговой реформы и отмена бесплатного общественного транспорта

«Мы договорились, что никто не будет трогать не облагаемый налогом доход в 500 евро — он должен остаться для всех. Наша точка зрения в остальном: понятная и простая налоговая система, которая не препятствует предпринимательству», - прокомментировала Каллас налоговую политику.

Второй момент, с которым она никогда не будет согласна, что Эстония компенсирует церквям ущерб, полученный в ходе войны и оккупации.