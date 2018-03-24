Кая Каллас в качестве премьер-министра Эстонии: изменение налоговой реформы и отмена бесплатного общественного транспорта
24 марта 2018 г., 15:26
Кая Каллас, которая в апреле займет должность председателя Партии реформ, в интервью Lääne Elu назвала решения нынешнего правительства, которые в случае прихода к власти Партия реформ бы отменила, передает ERR.
«Мы договорились, что никто не будет трогать не облагаемый налогом доход в 500 евро — он должен остаться для всех. Наша точка зрения в остальном: понятная и простая налоговая система, которая не препятствует предпринимательству», - прокомментировала Каллас налоговую политику.
Второй момент, с которым она никогда не будет согласна, что Эстония компенсирует церквям ущерб, полученный в ходе войны и оккупации.
В случае прихода к власти, Партия реформ также отменила бы бесплатный транспорт в уездах.