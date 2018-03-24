суббота, 24 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Кая Каллас в качестве премьер-министра Эстонии: изменение налоговой реформы и отмена бесплатного общественного транспорта

Кая Каллас в качестве премьер-министра Эстонии: изменение налоговой реформы и отмена бесплатного общественного транспорта

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Marko Saarm

Кая Каллас, которая в апреле займет должность председателя Партии реформ, в интервью Lääne Elu назвала решения нынешнего правительства, которые в случае прихода к власти Партия реформ бы отменила, передает ERR.

«Мы договорились, что никто не будет трогать не облагаемый налогом доход в 500 евро — он должен остаться для всех. Наша точка зрения в остальном: понятная и простая налоговая система, которая не препятствует предпринимательству», - прокомментировала Каллас налоговую политику.

Второй момент, с которым она никогда не будет согласна, что Эстония компенсирует церквям ущерб, полученный в ходе войны и оккупации.

В случае прихода к власти, Партия реформ также отменила бы бесплатный транспорт в уездах.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ