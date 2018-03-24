суббота, 24 марта 2018 г.
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Майлис Репс: учителям нужно предоставлять больше свободы

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Майлис Репс

ФОТО: Haridus- ja teadusministeerium

В своей речи на завершившейся в пятницу встрече высокого уровня, посвященной теме учителей, министр Майлис Репс, приведя в пример Эстонию, сделала акцент на том, что учителя заслуживают доверия и предоставления им большей независимости, сообщила в субботу BNS пресс-служба Министерства образования и науки.

Учителя заслуживают большего доверия и свободы в своей работе, однако мы должны обеспечивать им и очень хорошую поддержку для того, чтобы наше образование по-прежнему оставлось одним из лучших в мире, и его развитие не останавливалось”, - сказала министр Репс на встрече.

В течение трех дней министры образования обсуждали как вопросы поддержки учителей в использовании новых методик и цифровых технологий, так и вопросы удовлетворенности учителей их работой и возможности увеличения эффективности их труда.

Эстонская делегация посетила также школьную сеть лиссабонского района Байша-Шиаду, состоящую из шести учебных заведений. В рамках визита обсудили вопросы оказания поддержки детям с особыми образовательными потребностями, обновления учебных программ и формирования навыков, необходимых в 21 веке. Несмотря на то, что Португалия и Эстония являются очень разными государствами, проблемы в сфере образования у нас во многом схожи.

Помимо министра Репс в эстонскую делегацию входили Кристи Микивер из министерства образования и науки, председатель правления Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри и член правления Объединения руководителей школ Эстонии Хейди Уусталу.

Встречу высокого уровня созвала Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) совместно с министерством образования Португалии и федерацией профсоюзов Education International.

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