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Россиянин завоевал бронзу на ЧМ по фигурному катанию

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Михаил Коляда.

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Российский фигурист Михаил Коляда стал бронзовым призером проходящего в Милане чемпионата мира.

По сумме короткой и произвольной программ он заработал 272,32 балла.

Победителем ЧМ стал американец Нэтан Чен (321,40), второе место занял японец Шома Уно (273,77).

Россиянки, выступавшие в одиночном катании на чемпионате, и вовсе не смогли попасть в число призеров. Как сообщалось ранее, победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане Алина Загитова, шедшая второй после короткой программы, заняла в итоге пятое место.

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