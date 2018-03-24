Россиянин завоевал бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Россиянки, выступавшие в одиночном катании на чемпионате, и вовсе не смогли попасть в число призеров. Как сообщалось ранее, победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане Алина Загитова, шедшая второй после короткой программы, заняла в итоге пятое место.