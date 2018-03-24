Картина дня: Керсти Кальюлайд выступила с речью на русском языке, Скрипаль просил о помиловании и подробности жуткой поезди в такси

Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля

Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответной меры на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд на TEDxLasnamäe рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии (На русском языке!)

Президент Керсти Кальюлайд выступила на конференции TEDxLasnamäe с речью о возможностях, которые в Эстонии есть у каждого. Кальюлайд не понаслышке знает о том, что такое небогатое детство в Мустамяэ: на примере своей жизни она рассказала, что нужно делать, чтобы достичь успеха. Читайте далее...

Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на летнее время

В ночь на воскресенье, 25 марта, Эстония перейдет на летнее время. Читайте далее...

На завтра синоптики обещают снег и минусовую температуру

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди, мокрый снег и снег. Читайте далее...

Подробности жуткой поездки: водитель такси угрожал оружием журналистке Postimees

Облачным мартовским утром, в 4.30, солнце еще не светит, так что мне пришлось вглядеться, чтобы увидеть, что держит в руках водитель такси. "Да, оружие, все правильно", - подтвердила я сама себе, пишет журналистка Postimees Мариан Вызуметс. Читайте далее...

Как не причинить добро: мама особого ребенка рассказала о том, как не надо помогать другим

Как не причинить добро и не нанести любовь? Одна из основательниц НКО "Особый мир" мама ребенка с особенностями в развитии Юлия Степанова на конференции TEDxLasnamäe поделилась трогательной историей своей жизни и рассказала, как помогать не надо. Читайте далее...

Умер полицейский, обменявший себя на заложника во время теракта во Франции

Полицейский, который в пятницу предлагал обменятьсебя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений в больнице. Об этом сообщил глава МВД Жерар Коллон в своем Twitter. Это означает, что число жертв атаки, которую приписало себе "Исламское государство", достигло четырех. Читайте далее...

В Таллиннском аэропорту начнет действовать летний график авиарейсов

В воскресенье, 25 марта в Таллиннском аэропорту начинает действовать летний график авиарейсов. В общей сложности летом из Таллинна будут совершаться регулярные перелеты в 41 аэропорт мира. Читайте далее...

Скрипаль просил Путина о помиловании

Отравленный в английском Солсбери двойной агент Сергей Скрипаль обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой позволить ему вернуться в Россию. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергает эти данные. Читайте далее...

Кая Каллас в качестве премьер-министра Эстонии: изменение налоговой реформы и отмена бесплатного общественного транспорта

Кая Каллас, которая в апреле займет должность председателя Партии реформ, в интервью Lääne Elu назвала решения нынешнего правительства, которые в случае прихода к власти Партия реформ бы отменила. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд в интервью Rus.Postimees: у каждого ребенка должна быть возможность пойти в эстонскую школу