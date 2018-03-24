В Эстонии зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе

Такое количество возможно замерить только в лабораторных условиях и оно не представляет опасности для здоровья людей или окружающей среды, заверяет Департамент окружающей среды.

Результаты:

Нарва-Йыэсуу: 1,4 микробеккерель на кубический метр (μBq/m³) в период 27.02.2018 – 8.03.2018;

Харку: 1,93 μBq/m³ в период 4.03.2018 – 11.03.2018.

Происхождение радиоактивного йода (йод-131) пока неизвестно, но ранее в воздухе в этом году как в Эстонии, так и в Скандинавии уже был зафиксирован йод.

Департамент окружающей среды продолжает следить за ситуацией, а также консультируется с коллегами из соседних стран.