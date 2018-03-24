суббота, 24 марта 2018 г.
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В Эстонии зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе

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Знак, предупреждающий о радиации.

ФОТО: OLIVIER LABAN-MATTEI/AFP/Scanpix

На воздушных фильтрах, которые расположены в Нарва-Йыесуу (Ида-Вирумаа) и Харку (Харьюмаа), вновь обнаружен в небольшом количестве радиоактивный йод, передает Postimees.

Такое количество возможно замерить только в лабораторных условиях и оно не представляет опасности для здоровья людей или окружающей среды, заверяет Департамент окружающей среды.

Результаты:

  • Нарва-Йыэсуу: 1,4 микробеккерель на кубический метр (μBq/m³) в период 27.02.2018 – 8.03.2018;
  • Харку: 1,93 μBq/m³ в период 4.03.2018 – 11.03.2018.

Происхождение радиоактивного йода (йод-131) пока неизвестно, но ранее в воздухе в этом году как в Эстонии, так и в Скандинавии уже был зафиксирован йод.

Департамент окружающей среды продолжает следить за ситуацией, а также консультируется с коллегами из соседних стран.

Радиоактивный йод используется при лечении эндокринных и онкологических заболеваний. Период полураспада йода-131 — восемь дней.

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