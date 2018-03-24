Горячие женские страсти в холодной Сибири

А теперь представте ситуацию: масс-старт выигрывает Анастасия Кузьмина, а Мякяряйнен приходит второй. У обеих гонщиц будет одинаковое количество зачетных баллов... Будет вручено два глобуса?

Вот главная интрига воскресной гонки, которую сегодня женщины усилиями и Кузьминой, и Домрачевой, и Дальмайер и Анаис Бескон выковали на трассе тюменского биатлонного стадиона.

Драматичнейший финиш, в котором Бескон проиграла Мякяряйнен только на фотофинише, но именно эти 0,2 секунды и добавили нервов всем болельщикам перед масс-стартом. А как рвалась Кузьмина? Конечно, Настю опять подвела стрельба - четыре промаха, против двух у Кайсы. Вот эти незкарытые кружки мишеней и оставили Анастасию, возможно без победы в тотале Кубка мира, подарив ей сегодня в утешение за шестое место букет цветов, которому словачка была не совсем рада.

В мужской гонке Йоханнес Бо прорвался с 13-го на второе место, но Фуркада опередить не смог, отстав от француза на 50 секунд.