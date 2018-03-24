Константин Васильев провел сотую игру за сборную Эстонии, но победить Армению не сумел

В Ереване сборная Эстонии по футболу провела товарищеский матч со сборной Армении.
Соперники равны по классу, в каждой из команд выступают по одному игроку из ведущих лиг Европы - Рагнар Клаван и Генрих Мхитарян из АПЛ, но в остальном , на сегодняшний день, ни Эстония, ни Армения в игре не имели статус фаворитов.
В начале матча Сийм Лутс упустил верный момент не реализовав выход один на один с вратарем армян, а хозяева ответили опасным моментом на 34.минуте, когда Аксалу отразил после навеса Михтаряна удар игрока сборной Армении Камо Ованисяна.
Юбиляр Константин Васильев в роли второго форварда смотрелся не самым уверенным образом - ему ближе позиция в полузащите и за 60 минут на поле ничем Васильев не отметился. Зато были во втором тайме у нашей команды шансы увезти из Еревана победу, но Вихманн с метра пробил выше ворот, Аниер пробил мимо, а у сборной Армении Мхитарян не сумел переиграть Михкеля Аксалу. Итог не самого зрелищного матча - 0:0 и Мартину Рейму стоит всерьез подумать, как научить нашу сборную атаковать. Защищаться мы уже умеем.