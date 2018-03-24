суббота, 24 марта 2018 г.
"Просто невероятно, как глупо он врет" Сильвер Мейкар об Андрусе Ансипе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Константин Васильев провел сотую игру за сборную Эстонии, но победить Армению не сумел

Константин Васильев провел сотую игру за сборную Эстонии, но победить Армению не сумел

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В Ереване сборная Эстонии по футболу провела товарищеский матч со сборной Армении.

Соперники равны по классу, в каждой из команд выступают по одному игроку из ведущих лиг Европы - Рагнар Клаван и Генрих Мхитарян из АПЛ, но в остальном , на сегодняшний день, ни Эстония, ни Армения в игре не имели статус фаворитов.

В начале матча Сийм Лутс упустил верный момент не реализовав выход один на один с вратарем армян, а хозяева ответили опасным моментом на 34.минуте, когда Аксалу отразил после навеса Михтаряна удар игрока сборной Армении Камо Ованисяна.

Юбиляр Константин Васильев в роли второго форварда смотрелся не самым уверенным образом - ему ближе позиция в полузащите и за 60 минут на поле ничем Васильев не отметился. Зато были во втором тайме у нашей команды шансы увезти из Еревана победу, но Вихманн с метра пробил выше ворот, Аниер пробил мимо, а у сборной Армении Мхитарян не сумел переиграть Михкеля Аксалу. Итог не самого зрелищного матча - 0:0 и Мартину Рейму стоит всерьез подумать, как научить нашу сборную атаковать. Защищаться мы уже умеем.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ