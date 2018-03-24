Константин Васильев провел сотую игру за сборную Эстонии, но победить Армению не сумел

Соперники равны по классу, в каждой из команд выступают по одному игроку из ведущих лиг Европы - Рагнар Клаван и Генрих Мхитарян из АПЛ, но в остальном , на сегодняшний день, ни Эстония, ни Армения в игре не имели статус фаворитов.

В начале матча Сийм Лутс упустил верный момент не реализовав выход один на один с вратарем армян, а хозяева ответили опасным моментом на 34.минуте, когда Аксалу отразил после навеса Михтаряна удар игрока сборной Армении Камо Ованисяна.