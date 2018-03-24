Обычный день жителя Таллинна из будущего: за шесть минут добраться до Хельсинки, съездить на концерт в Берлин и вернуться домой

Уже сейчас в разработке находятся прототипы электрических самолетов. Еще лет пять назад эту идею называли техническим бредом, потому что считали, что батареи не способны накопить достаточно энергии для перелета. А уже в прошлом году Boeing сделал инвестиции в стартап Zunum, разрабатывающий электрический региональный самолет с дальностью полета в 1500 км. Аirbus, совместно с Rolls Royce и Siemens тоже работает над похожим проектом.

Идея владения личным автомобилем отживает свое. Сегодня доступность услуги по требованию становится важнее владения конкретным устройством. Мы можем воспользоваться удобным каршерингом. В скором будущем на рынок придут возможности совместного владения, например, такой концепт уже внедряет Volvo.

В 2030-40 годах мир полностью перейдет на электрический транспорт. Правительства по всему миру выступили с инициативами запрета продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Мы видим, что транспортная система постепенно будет подстраиваться под человека, и человеку не нужно более подстраиваться под транспортную систему. Такие перемены не могут не радовать, но они идут довольно стихийно.

Необходимо решение, которое соединило бы все эти разрозненные элементы мозаики воедино. И таким решением мог бы стать Hyperloop.

Hyperloop был предложен как технический концепт Илоном Маском в 2013 году. За пять лет был пройден сложный, но успешный путь от идеи до действующего прототипа.

Hyperloop — это система высокоскоростного вакуумного транспорта. Она состоит из металлической трубы диаметром около пяти метров, из которой удален воздух. Давление внутри трубы соответствует высоте 50 км над уровнем моря, хотя технически это ещё не вакуум. В качестве транспортного средства используется герметичная капсула с запасом воздуха на 20-50 пассажиров. Разгон и торможение капсулы обеспечиваются линейными электрическими двигателями, отдельная тормозная система не требуется. Магнитная левитация капсулы, в отличие от существующих сегодня поездов на магнитной подушке, обеспечивается в движении без энергетических затрат. Система была изобретена 20 лет назад американским физиком Ричардом Постом из Ливерморской лаборатории и сегодня дорабатывается в Virgin Hyperloop One. Проектная скорость, согласно планам, будет превышать 1000 км в час и достигаться в течение 1,5- 2 минут непрерывного ускорения.

Пропускная способность инфраструктуры обеспечит отправление капсулы ежеминутно. Благодаря малому размеру капсул, станции, в отличие от железнодорожных терминалов и аэропортов, могут быть расположены практически в любом месте городского пространства, там где это наиболее удобно, под землей или на земле.

Это совершенно изменит наше представление о транспорте и передвижении, о том, как мы планируем поездки, как относимся к расстоянию и времени, которое мы тратим на путешествия.