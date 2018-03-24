Человека спасти не удалось и он умер. Спасательный департамент сообщил, что пожар не вспыхнул и другие постояльцы не пострадали.

Постоялец поджег себя на лестнице и все здание на какое-то время было в дыму. Другие обитатели дома призрения подозревают, что речь идет о несчастном случае, а не об умышленном самосожжении.

Случайно в этом время на улице Пикале оказалась и вице-мэр Раквере Трийн Варек, которая, заметив машины спасателей, поспешила на место происшествия. «Ничего конкретного сказать не могу, владельцы и руководство дома призрения не находятся в Эстонии и я не смогла с ними связаться», - сказала Варек.

Она сказала, что в первую очередь связалась с социальным отделом горуправы и Раквереской больницей, чтобы при необходимости эвакуировать из здания людей и найти им временное жилье. Но, к счастью, это не понадобилось.