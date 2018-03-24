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Постоялец дома престарелых поджег себя и сгорел заживо Дополнено в 19:47!

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В субботу вечером постоялец дома престарелых в Раквере поджег себя, передает Virumaa Teataja.

Человека спасти не удалось и он умер. Спасательный департамент сообщил, что пожар не вспыхнул и другие постояльцы не пострадали. 

Постоялец поджег себя на лестнице и все здание на какое-то время было в дыму. Другие обитатели дома призрения подозревают, что речь идет о несчастном случае, а не об умышленном самосожжении. 

Случайно в этом время на улице Пикале оказалась и вице-мэр Раквере Трийн Варек, которая, заметив машины спасателей, поспешила на место происшествия. «Ничего конкретного сказать не могу, владельцы и руководство дома призрения не находятся в Эстонии и я не смогла с ними связаться», - сказала Варек.

Она сказала, что в первую очередь связалась с социальным отделом горуправы и Раквереской больницей, чтобы при необходимости эвакуировать из здания людей и найти им временное жилье. Но, к счастью, это не понадобилось.

В Раквереском доме престарелых 50 мест. 

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