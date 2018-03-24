Фото: на Чудском озере рыбаки провалились под лед

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Пограничники направились на место происшествия, где подобрали мужчин и отвезли на берег. Также пограничники собрали личные вещи рыбаков, которые были в проруби и вокруг него, и передали гражданам Латвии.

Старший инспектор с пограничного кордона Муствеэ Марек Вайкнурме рассказал, что мужчины сегодня утром, согласно требованиям, зарегистрировали на кордоне выход на лед и несчастный случай произошел на обратном пути к берегу. «Мобильный телефон одного из мужчин в ходе несчастного случая упал на дно озера, но, к счастью, они благодаря телефону второго мужчины вызвали помощь», - сказал Вайкнурме.

«Утром условия на льду были благоприятные, но за день они значительно изменились, поэтому пограничники за несколько часов до несчастья установили дополнительные предупреждающие знаки», - добавил он.

Рыбаки видели предупреждающие знаки во время езды на ATV, но не посчитали существующую опасность серьезной.