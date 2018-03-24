Фото: на Чудском озере рыбаки провалились под лед

Сегодня, 24 марта, около 15.30 погранохране поступило сообщение, что на под лед Чудского озера провалился ATV с двумя рыбаками из Латвии. К счастью, ехавшие по льду на ATV мужчины успели быстро среагировать и отделались лишь испугом.
Пограничники направились на место происшествия, где подобрали мужчин и отвезли на берег. Также пограничники собрали личные вещи рыбаков, которые были в проруби и вокруг него, и передали гражданам Латвии.
Старший инспектор с пограничного кордона Муствеэ Марек Вайкнурме рассказал, что мужчины сегодня утром, согласно требованиям, зарегистрировали на кордоне выход на лед и несчастный случай произошел на обратном пути к берегу. «Мобильный телефон одного из мужчин в ходе несчастного случая упал на дно озера, но, к счастью, они благодаря телефону второго мужчины вызвали помощь», - сказал Вайкнурме.
«Утром условия на льду были благоприятные, но за день они значительно изменились, поэтому пограничники за несколько часов до несчастья установили дополнительные предупреждающие знаки», - добавил он.
Рыбаки видели предупреждающие знаки во время езды на ATV, но не посчитали существующую опасность серьезной.
Вайкнурме отметил, что на данный момент ледовые условия быстро меняются, поэтому каждую минуту на льду следует быть внимательными и следить за предупреждающими знаками.