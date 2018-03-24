Пучдемон сбежал от перспектив ареста в Финляндии обратно в Бельгию

О том, что экс-глава женералитета Каталонии покинул страну, заявил депутат финского парламента Микко Кярня. В пресс-релизе говорится, что опальный экс-чиновник "неизвестным способом прошлым вечером уехал из Финляндии в Бельгию", передает Newsru.

Кярня указал, что отъезд в Бельгию был одним из возможных вариантов наряду с тем, чтобы сдаться финским властям. По его словам, в Бельгии Пучдемон "будет полностью сотрудничать с властями".

Ранее Финляндия получила от испанских властей запрос на экстрадицию экс-главы Каталонии, который находится на финской территории последние несколько дней. В полиции заявляли, что готовы рассматривать его случай как рядовой запрос об экстрадиции.