Фото: компания на угнанной машине пыталась скрыться от полиции и врезалась в дерево
24 марта 2018 г., 21:14
Сегодня в 16.30 в полицию поступило сообщение, что в Пярну на улице Лао была угнана машина Lincoln Continental.
Около 18 часов полицейские Пыхьяской префектуры заметили угнанный автомобиль в волости Раэ на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Патруль дал знак остановиться, но водитель проигнорировал его, передает Pärnu Postimees.
Полиция начала преследование машины, которая в итоге вылетела с дороги.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, находившиеся в машине люди не пострадали и были задержаны.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося было начато уголовное производство.