Фото: компания на угнанной машине пыталась скрыться от полиции и врезалась в дерево

Около 18 часов полицейские Пыхьяской префектуры заметили угнанный автомобиль в волости Раэ на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Патруль дал знак остановиться, но водитель проигнорировал его, передает Pärnu Postimees.

Полиция начала преследование машины, которая в итоге вылетела с дороги.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, находившиеся в машине люди не пострадали и были задержаны.