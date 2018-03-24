суббота, 24 марта 2018 г.
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  • Фото: компания на угнанной машине пыталась скрыться от полиции и врезалась в дерево

Фото: компания на угнанной машине пыталась скрыться от полиции и врезалась в дерево

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ФОТО: Erakogu

Сегодня в 16.30 в полицию поступило сообщение, что в Пярну на улице Лао была угнана машина Lincoln Continental.

Около 18 часов полицейские Пыхьяской префектуры заметили угнанный автомобиль в волости Раэ на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Патруль дал знак остановиться, но водитель проигнорировал его, передает Pärnu Postimees.

Полиция начала преследование машины, которая в итоге вылетела с дороги.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, находившиеся в машине люди не пострадали и были задержаны.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося было начато уголовное производство.

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