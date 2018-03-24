В Ида-Вирумаа будут производить местный сыр с плесенью
24 марта 2018 г., 21:36
В Эстонии запустили трудоемкое и необычное производство – в Ида-Вирумаа теперь делают сыр с плесенью. В субботу предприятие Alutaguse juust открыло сыроварню, куда переедут приспособления для сыроварения, которые раньше использовались только на домашней кухне.
Сыроварня позволит уже к весне в полтора раза увеличить объемы производства, а имеющейся площади хватит для намного большего роста. В долгосрочной перспективе предприниматели хотят выйти на международный рынок, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Сыр с плесенью в качестве специализации выбрали потому, что на рынке в Эстонии есть лишь один конкурент.