В Ида-Вирумаа будут производить местный сыр с плесенью

Сыроварня позволит уже к весне в полтора раза увеличить объемы производства, а имеющейся площади хватит для намного большего роста. В долгосрочной перспективе предприниматели хотят выйти на международный рынок, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Сыр с плесенью в качестве специализации выбрали потому, что на рынке в Эстонии есть лишь один конкурент.