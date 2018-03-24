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В Ида-Вирумаа будут производить местный сыр с плесенью

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Сыр. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

В Эстонии запустили трудоемкое и необычное производство – в Ида-Вирумаа теперь делают сыр с плесенью. В субботу предприятие Alutaguse juust открыло сыроварню, куда переедут приспособления для сыроварения, которые раньше использовались только на домашней кухне.

Сыроварня позволит уже к весне в полтора раза увеличить объемы производства, а имеющейся площади хватит для намного большего роста. В долгосрочной перспективе предприниматели хотят выйти на международный рынок, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Сыр с плесенью в качестве специализации выбрали потому, что на рынке в Эстонии есть лишь один конкурент.

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