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Фото: TIME поместил на обложку Путина с короной на голове

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Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Druzhinin/TASS/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин попал на обложку еженедельного выпуска знаменитого журнала TIME. Американские журналисты решили, что после мартовских выборов самый верный способ изобразить российского лидера - это с короной на голове, сообщает Rus.tvnet.lv.

Такая обложка будет представлена во всех версиях издания для разных регионов мира, кроме американской: в США читатели увидят на обложке студентов, которые борются со стрельбой в школах.

Отметим, что обложка с Путиным сопровождается крупной надписью «Восходящий царь», а также анонсами двух материалов. Один из них - колонка Иена Бреммера под названием «Почему Россия продолжает тонуть», а второй - статья Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин намерен остаться на вершине». Этот номер журнала выйдет в продажу 2 апреля, однако со статьей Зыгаря уже сейчас можно ознакомиться на сайте журнала.

В материале говорится, что формально нынешний шестилетний срок должен стать для Путина последним, однако никто из его приближенных не верит в то, что в 2024 году Россия получит нового президента.

«Люди заблуждаются, думая, что Путин устал, ему нужен отдых, и что он хочет вести спокойную жизнь миллиардера.

Путин совершенно далек от усталости. Ему до сих пор всё интересно, он досконально всё изучает. Это его стиль жизни, это - настоящий Путин. Он не может представить жизнь без власти», - заявил журналисту некий бывший российский министр, который до сих пор поддерживает контакты с главой государства.

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