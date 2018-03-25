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  • В Таллинне нетрезвый водитель на BMW спровоцировал ДТП

В Таллинне нетрезвый водитель на BMW спровоцировал ДТП

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Вчера в Таллинне нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Вчера, 24 марта, в 03.29 на перекрестке Мустамяэ-теэ и улицы Эндла 53-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на BMW X5 не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Mercedes-Benz S500, за рулем которого был 39-летний мужчина.

Водитель Mercedes был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, а водитель BMW - в Ида-Таллиннскую центральную больницу. 

Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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