В Таллинне нетрезвый водитель на BMW спровоцировал ДТП

Вчера, 24 марта, в 03.29 на перекрестке Мустамяэ-теэ и улицы Эндла 53-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на BMW X5 не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Mercedes-Benz S500, за рулем которого был 39-летний мужчина.