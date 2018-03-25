Писательница Имби Паю: первыми, кого наказала советская система, были эстонские русские

"Все депортации и другие репрессии, которые произошли в сталинские времена, случились не только с эстонцами, но и с русскими. В Нарве было две очень хорошие русские школы, в которых преподавали профессора из Петербурга. В течение двух недель все эти люди исчезли. Так что первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские. И эта история еще не рассказана", - заявила Имби Паю.

Целью семинара, проводящегося в Нарвском колледже, является обсудить что из себя представляет политика памяти, а также, как сегодня преподается история в школе, и как затрагивать чувствительные события новейшей истории, чтобы это способствовало объединению, а не раскалывало общество. По окончании мероприятия в 18:00 на Ратушной площади будут зажжены свечи в память о жертвах мартовской депортации 1949 года.

"Сталинские репрессии - это преступление против человечности, совершенное большевиками. Мы должны затрагивать эти темы, чтобы быть чуткими по отношению к своим родителям, своим предкам. И чувство эмпатии нам необходимо для того, чтобы жить сегодня здесь без чувства вины, а с любовью к тем жертвам. Были и эстонцы, которые считались конформистами и коллаборационистами. Они приняли эту систему, потому что получили что-то взамен, власть, деньги, или что-то ещё. Это не было только "делом" эстонцев и русских, это была политическая и идеологическая система, неотъемлемой частью которой являлся террор", - добавила Паю.