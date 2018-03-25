В Европе из-за пропаганды могут ограничить вещание российских телеканалов

Публикация издания сосредоточена на разъяснении механизма вещания в Евросоюзе и отдельных злоупотреблениях, которые были зафиксированы за годы работы. О конкретных мерах по отношению к российским телеканалам данных у прессы пока нет.

The Telegraph сообщает, что российское ТВ использовало Великобританию в качестве центра для распространения пропагандистских идей и "теорий заговора" о недавнем отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские официальные лица утверждают, что атака была осуществлена с помощью разработанного в СССР химического вещества "Новичок" и обвиняют в ее организации Россию.

Издание объясняет, что правила Евросоюза позволяют вещателям транслировать свои передачи на территории всех стран-членов, даже если телеканалы зарегистрированы только в одном государстве. Для НТВ и РЕН ТВ такой платформой стала Британия. Как отмечает DW, регулятор в "стране происхождения", в данном случае в Великобритании, несет исключительную ответственность за контроль над каждой зарегистрированной вещательной компанией. Газета, однако, указывается, что несмотря на многочисленные нарушения правил Ofcom за годы работы, лицензия у российских вещателей не отозвана.

В качестве примера The Telegraph разбирает вещание на Латвию. На аудиторию это страны Балтии транслировались призывы подписать петицию, инициирующую референдум по изменению конституции Латвии, а также ложное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом. Газета указывает, что такие передачи вызывают "серьезную обеспокоенность" у союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ.

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже призвала Ofcom "делать больше" для соблюдения правил. Она призвала к изменениям в правилах ЕС, которые могли бы позволить вмешиваться в конфликтные ситуации местным регуляторам. Также Браже добавила, что еще один российский телеканал - Russia Today - транслировал, по ее мнению, "чистую пропаганду".