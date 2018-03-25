В воскресенье почтут память жертв мартовской депортации

В 17 часов пройдет мемориальная церемония у монумента победе в Освободительной войне в Таллинне. В 18 часов в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве зажгут свечи. Посвященные памяти жертв мероприятия пройдут по всей Эстонии.

В воскресенье исполняется 69 лет с начала мартовской депортации, когда за несколько дней из Эстонии было принудительно выслано более 22 000 эстоноземельцев. Более чем полвека спустя продолжаются размышления о том, как и каким образом поддерживать память о жертвах преступлений против человечества и депортаций среди молодых поколений.

Свечи начали зажигать в 2010 году по инициативе НКО Tulipisar, в организации памятных мероприятий участвуют и другие организации по правам человека, исторические и молодежные объединения.

В 17 часов в сопровождении колокольного звона пройдет мемориальная церемония у монумента победе в Освободительной войне в Таллинне. С 18 часов всех приглашают на площадь Вабадузе в Таллинне, Ратушной площади в Тарту, площади Рюйтли в Пярну и Ратушной площади в Нарве, где в память о жертвах депортации зажгут свечи. На площади Вабадузе в Таллинне свечи установят по географическому контуру Эстонии.

На площади Вабадузе также покажут видеопроекцию с именами 32 000 людей, которых в 1949 году было решено депортировать — в том числе тех, кого арестовали, кто сбежал, был вынужден скрываться и родился в депортированных в Сибирь семьях. Автор видеопроекции — художник Таави Варм. На шести разных языках покажут краткий обзор событий 1949 года. Участников просят приносить с собой кладбищенские свечи и зажигательные средства.

Для символического выражения своей позиции в годовщину депортаций создан черно-белый знак «цветок надежды», символизирующий траур по жертвам и надежду, что подобное больше никогда не повторится. Знаки будут раздавать всем желающим во время зажжения свечей.

25 марта 1949 года советские власти депортировали в Сибирь более 22 000 эстоноземельцев. Большинство депортированных освободились только в 1958 году, последние депортированные освободились в 1965 году, несколько тысяч человек так и не вернулись домой. Всего в марте 1949 году из Балтийских стран было депортировано 95 000 человек. В 2019 году исполнится 70 лет со дня депортации.