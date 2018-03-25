Четыре депутата Рийгикогу использовали всю сумму компенсации расходов

Четыре депутата Рийгикогу в прошлом году на сто процентов использовали выделенную на компенсацию расходов сумму.
В прошлом году выделенную на компенсацию расходов сумму на сто процентов использовали Ольга Иванова и Хельмут Халлемаа из Центристской партии, Калле Паллинг из Партии реформ и Арно Сильд из Консервативной народной партии (EKRE).
В прошлом году депутат Рийгикогу мог воспользоваться компенсацией затрат в размере 12 374 евро 88 центов, то есть 1031,24 евро в месяц.
В позапрошлом году на сто процентов компенсацией воспользовались девять депутатов, в их число также входила Иванова.
Согласно закону о распорядке работы Рийгикогу, депутату на основании документации затрат максимально на 30 процентов компенсируют связанные с работой расходы, сделанные на зарплату депутата. Затраты на аренду транспорта компенсируются максимально в размере 450 евро в месяц.