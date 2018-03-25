Четыре депутата Рийгикогу использовали всю сумму компенсации расходов

В прошлом году выделенную на компенсацию расходов сумму на сто процентов использовали Ольга Иванова и Хельмут Халлемаа из Центристской партии, Калле Паллинг из Партии реформ и Арно Сильд из Консервативной народной партии (EKRE).

В прошлом году депутат Рийгикогу мог воспользоваться компенсацией затрат в размере 12 374 евро 88 центов, то есть 1031,24 евро в месяц.

В позапрошлом году на сто процентов компенсацией воспользовались девять депутатов, в их число также входила Иванова.