Британские СМИ рассказали о близкой подруге Скрипаля, которая боится идти в полицию

У отравленного в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но сейчас она слишком напугана, чтобы пойти в полицию, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Telegraph.
По данным газеты, подруга Скрипаля переехала в Солсбери из России. Отношения с бывшим разведчиком она начала якобы потому, что он был финансово обеспечен. Анонимный друг пары заявил газете: "Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях". (Цитата по РИА "Новости".)
Другой знакомый Скрипаля и его подруги сообщил, что женщина "невероятно" напугана и слишком боится, чтобы дать показания полиции о последних днях перед его отравлением.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион (экс-полковник ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва, а химическую атаку осуществили с помощью разработанного в СССР агента.
В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против Москвы, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД России 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии. Также было анонсировано закрытие генконсульства в Петербурге и прекращение деятельности Британского совета.