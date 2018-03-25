воскресенье, 25 марта 2018 г.
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Британские СМИ рассказали о близкой подруге Скрипаля, которая боится идти в полицию

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Полицейские рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

ФОТО: Frank Augstein / AP / Scanpix

У отравленного в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но сейчас она слишком напугана, чтобы пойти в полицию, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Telegraph.

По данным газеты, подруга Скрипаля переехала в Солсбери из России. Отношения с бывшим разведчиком она начала якобы потому, что он был финансово обеспечен. Анонимный друг пары заявил газете: "Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях". (Цитата по РИА "Новости".)

Другой знакомый Скрипаля и его подруги сообщил, что женщина "невероятно" напугана и слишком боится, чтобы дать показания полиции о последних днях перед его отравлением.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион (экс-полковник ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва, а химическую атаку осуществили с помощью разработанного в СССР агента.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против Москвы, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД России 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии. Также было анонсировано закрытие генконсульства в Петербурге и прекращение деятельности Британского совета.

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