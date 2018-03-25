Британские СМИ рассказали о близкой подруге Скрипаля, которая боится идти в полицию

По данным газеты, подруга Скрипаля переехала в Солсбери из России. Отношения с бывшим разведчиком она начала якобы потому, что он был финансово обеспечен. Анонимный друг пары заявил газете: "Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях". (Цитата по РИА "Новости".)

Другой знакомый Скрипаля и его подруги сообщил, что женщина "невероятно" напугана и слишком боится, чтобы дать показания полиции о последних днях перед его отравлением.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион (экс-полковник ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва, а химическую атаку осуществили с помощью разработанного в СССР агента.