«Счет поверг в шок»: на одного жильца повесили долги всего многоквартирного дома

Огромные счета от VKG Soojus за потребление теплоэнергии, где конечная сумма к оплате превышает пенсию 82-летней Галины, привели ее в шоковое состояние, в котором по сей день она и находится.

"Она не знает, что делать, я пытаюсь помочь разобраться, почему на нее повесили долги, но я сама пожилой человек, — рассказала редакции знакомая Галины. — Соседи не платят за тепло, а как она с них может потребовать?"

Галина живет в четырехквартирном доме по улице Сийдисука, 11 в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Раньше счет за отопление поступал на имя владельца другой квартиры, но, как известно, во всех домах, где еще не было создано квартирное товарищество, с января 2018 года его автоматически создало государство. И счет за потребленное в январе тепло вместе с долгом за прошлые месяцы пришел в феврале на квартирное товарищество «Siidisuka 11» и адресован он был на квартиру №2, то есть ту, где проживает Галина.

Счет гласил, что в январе потребление составило 3,581 MWh — это 237,32 евро. Но к оплате значилась сумма в размере 432,30 евро, из которых 194,98 евро составила задолженность за прошлый период.

"Галина оплатила 150 евро — за свою квартиру из расчета стоимости квадратного метра, как делала это и раньше, — пояснила ее знакомая. — Но полученный в марте счет поверг ее в шок. Потребление в феврале составило 3,855 MWh, это 255,44 евро. Счет был на сумму 537,74 евро. Из них задолженность составила 282,30 евро.

Почему же оплата счета за тепло, адресованного квартирному товариществу, легла на плечи пожилого человека? Вот что ответило на этот вопрос теплопредприятие:

«Ситуация в доме такова: всего четыре квартиры и три владельца. Квартира клиентки расположена на первом этаже, над ней находится квартира, в которой постоянно никто не живет, владелец появляется время от времени. Остальные две квартиры объединены и принадлежат третьему квартирособственнику. На территории объединенных квартир находятся стояк и теплоузел дома, он, кстати, в плачевном состоянии и требует ремонта. С осени 2017 года собственник объединенной квартиры перешел на альтернативный источник отопления и услугой центрального отопления не пользуется. О том, что в доме осталась всего одна квартира на центральном отоплении мы узнали после того, как был не оплачен счет за октябрь 2017 года. Представитель VKG Soojus связалась с квартирособственником объединенной квартиры, именно она в последнее время оплачивала счета за отопление в этом доме. Последняя сообщила, что перешла на газовое отопление. Так, единственным потребителем тепла в этом доме остается клиентка из квартиры №2, соответственно, ей и приходит счет за отопление».