«Счет поверг в шок»: на одного жильца повесили долги всего многоквартирного дома

Пожилой, одинокий человек, который проживает в городе Кохтла-Ярве в четырехквартирном доме, вдруг стал получать на адрес своей квартиры, но на имя квартирного товарищества счета за отопление. В один миг бабушку сделали ответственной за образованное государством квартирное товарищество и его долги за отопление, пишет "Северное Побережье".
Огромные счета от VKG Soojus за потребление теплоэнергии, где конечная сумма к оплате превышает пенсию 82-летней Галины, привели ее в шоковое состояние, в котором по сей день она и находится.
"Она не знает, что делать, я пытаюсь помочь разобраться, почему на нее повесили долги, но я сама пожилой человек, — рассказала редакции знакомая Галины. — Соседи не платят за тепло, а как она с них может потребовать?"
Галина живет в четырехквартирном доме по улице Сийдисука, 11 в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Раньше счет за отопление поступал на имя владельца другой квартиры, но, как известно, во всех домах, где еще не было создано квартирное товарищество, с января 2018 года его автоматически создало государство. И счет за потребленное в январе тепло вместе с долгом за прошлые месяцы пришел в феврале на квартирное товарищество «Siidisuka 11» и адресован он был на квартиру №2, то есть ту, где проживает Галина.
Счет гласил, что в январе потребление составило 3,581 MWh — это 237,32 евро. Но к оплате значилась сумма в размере 432,30 евро, из которых 194,98 евро составила задолженность за прошлый период.
"Галина оплатила 150 евро — за свою квартиру из расчета стоимости квадратного метра, как делала это и раньше, — пояснила ее знакомая. — Но полученный в марте счет поверг ее в шок. Потребление в феврале составило 3,855 MWh, это 255,44 евро. Счет был на сумму 537,74 евро. Из них задолженность составила 282,30 евро.
Почему же оплата счета за тепло, адресованного квартирному товариществу, легла на плечи пожилого человека? Вот что ответило на этот вопрос теплопредприятие:
«Ситуация в доме такова: всего четыре квартиры и три владельца. Квартира клиентки расположена на первом этаже, над ней находится квартира, в которой постоянно никто не живет, владелец появляется время от времени. Остальные две квартиры объединены и принадлежат третьему квартирособственнику. На территории объединенных квартир находятся стояк и теплоузел дома, он, кстати, в плачевном состоянии и требует ремонта. С осени 2017 года собственник объединенной квартиры перешел на альтернативный источник отопления и услугой центрального отопления не пользуется. О том, что в доме осталась всего одна квартира на центральном отоплении мы узнали после того, как был не оплачен счет за октябрь 2017 года. Представитель VKG Soojus связалась с квартирособственником объединенной квартиры, именно она в последнее время оплачивала счета за отопление в этом доме. Последняя сообщила, что перешла на газовое отопление. Так, единственным потребителем тепла в этом доме остается клиентка из квартиры №2, соответственно, ей и приходит счет за отопление».
Как выяснила член правления Кохтла-Ярвеской ассоциации руководителей квартирных товариществ Елена Мутонен, к которой обратилась пожилая женщина, ситуация все же иная, чем представлена выше со стороны VKG Soojus.
Согласно строительному регистру, в данном доме четыре собственника, где квартира №3 значится с печным и центральным отоплением, а квартира №1 в ноябре перешла на газовое отопление, квартира №4 значится на центральном отоплении.
"Но если квартира переходит на альтернативный вид отопления, то должны еще быть сделаны расчеты по остаточному теплу, и собственник квартиры должен их оплачивать, — отмечает Мутонен. — То, что он потребляет косвенное тепло, что в доме не только Галина отапливается центральным отоплением, говорит и большое потребление мегаватт, и выставленная сумма за месяц. Одна двухкомнатная квартира Галины не могла столько потребить".
Например, потребление в феврале составило 3,855 MWh, за них начислено 255,44 евро. Если разделить эту сумму на 48 квадратных метров квартиры Галины, то получается, что стоимость отопления для нее из расчета на один квадратный метр составляет 5,30 евро!
Понимая, что оплатить такой большой счет не получится, а это чревато опасностью остаться без тепла ввиду задолженности, Галина обращается в социальный отдел. Там не могут помочь, так как счет выставлен на квартирное товарищество, в статусе которого автоматом оказался этот маленький дом с 12 января 2018 года. Компенсация рассматривается только в том случае, если счет за потребление тепла, которое должно соответствовать квадратным метрам, будет выставлен от лица КТ.
"Вся эта ситуация напоминает кошмарный сон, который может закончиться очень плачевно, — говорит Елена Мутонен. — Как пожилой человек, которому все это чуждо, может заняться расчетами и начислениями? Как востребовать плату за тепло с других собственников квартир, один из которых живет за границей? Очень бы хотелось, чтобы наши руководители как государства, так и города обратили внимание на этот случай, который, скорее всего, не является единичным".