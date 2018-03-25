Кличко не исключает борьбы за пост президента Украины

Бывший боксер-тяжеловес, а ныне мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он заявил немецкой газете Tagesspiegel в интервью, которое публикуется в воскресенье, 25 марта. "Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.

В 2014 году, на внеочередных выборах президента Украины, Кличко, изначально планировавший бороться за пост руководителя государства, отказался от участия в кампании в пользу нынешнего президента, Петра Порошенко. Мэром Киева он стал в 2015 году.