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Кличко не исключает борьбы за пост президента Украины

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Виталий Кличко.

ФОТО: Nikitin Maxim/ITAR-TASS

Виталий Кличко может включиться в президентскую кампанию 2019 года. Мэр Киева также считает, что Западу не надо снимать санкции с России, передает DW.

Бывший боксер-тяжеловес, а ныне мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он заявил немецкой газете Tagesspiegel в интервью, которое публикуется в воскресенье, 25 марта. "Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.

В 2014 году, на внеочередных выборах президента Украины, Кличко, изначально планировавший бороться за пост руководителя государства, отказался от участия в кампании в пользу нынешнего президента, Петра Порошенко. Мэром Киева он стал в 2015 году.

Помимо этого, Кличко предостерег страны запада от снятия санкций в отношении Москвы. "Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают", - заявил политик. "Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - добавил Виталий Кличко. Мэр Киева также заявил, что строящийся газопровод "Северный поток-2" нанесет Украине серьезный ущерб. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.

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