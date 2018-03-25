Боксер Костя Цзю перенес инфаркт

48-летний российский боксер Константин Цзю рассказал, что перенес инфаркт и последующую операцию на сердце из-за повышенного уровня холестерина.

— Я делал подтягивания, после 15–20 раз я почувствовал непонятные ощущения, а утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина, — рассказал Цзю в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

По словам спортсмена, после этого случая ему было назначено обследование у кардиолога, а затем проведена операция по укреплению стенок артерии. После этого его состояние здоровья нормализовалось.