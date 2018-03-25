В Виймси столкнулись два автомобиля: три человека доставлены в больницу

В субботу в 23.06 в волости Виймси, в Хаабнеме, произошла авария. По предварительным данным, за рулем Lexus IS200 находился 30-летний мужчина, который врезался в двигавшийся в том же направлении и остановившийся автомобиль Škoda Octavia, водителем которого был 37-летний мужчина.