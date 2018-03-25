воскресенье, 25 марта 2018 г.
"Просто невероятно, как глупо он врет" Сильвер Мейкар об Андрусе Ансипе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Виймси столкнулись два автомобиля: три человека доставлены в больницу

В Виймси столкнулись два автомобиля: три человека доставлены в больницу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Скорая помощь.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Вчера вечером в Харьюмаа в волости Виймси столкнулись автомобили Lexus и Škodа. Три человека были доставлены с места происшествия в больницу.

В субботу в 23.06 в волости Виймси, в Хаабнеме, произошла авария. По предварительным данным, за рулем Lexus IS200 находился 30-летний мужчина, который врезался в двигавшийся в том же направлении и остановившийся автомобиль Škoda Octavia, водителем которого был 37-летний мужчина.

Пассажиры Škoda, молодые люди в возрасте 17 и 18 лет, а также водитель Lexus были доставлены в больницу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ