В Виймси столкнулись два автомобиля: три человека доставлены в больницу
25 марта 2018 г., 12:22
Вчера вечером в Харьюмаа в волости Виймси столкнулись автомобили Lexus и Škodа. Три человека были доставлены с места происшествия в больницу.
В субботу в 23.06 в волости Виймси, в Хаабнеме, произошла авария. По предварительным данным, за рулем Lexus IS200 находился 30-летний мужчина, который врезался в двигавшийся в том же направлении и остановившийся автомобиль Škoda Octavia, водителем которого был 37-летний мужчина.
Пассажиры Škoda, молодые люди в возрасте 17 и 18 лет, а также водитель Lexus были доставлены в больницу.