Не самосожжение: названа истинная причина смерти постояльца дома престарелых

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв сказала Postimees, что хотя спасатели вчера сообщили, что смертельный несчастный случай произошел в результате умышленного самосожжения, на данный момент выяснилось, что причиной вовсе могло быть небрежное курение.

Портал Virumaa Teataja вчера писал, что другие постояльцы дома престарелых также подозревали, что речь идет о несчастном случае из-за курения, а не об умышленном самосожжении.

Парв не смогла сказать, почему первоначально посчитали, что пожилой человек сам себя поджег, но добавила, что расследование продолжается и дополнительная информация о случившемся будет завтра: «Завтра следственная группа уточнит, что случилось и почему».