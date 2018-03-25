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Не самосожжение: названа истинная причина смерти постояльца дома престарелых

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ФОТО: Marianne Loorents

Вчера вечером причиной смертельного несчастного случая в Раквереском доме престарелых стало небрежное курение, а не самосожжение, как изначально считали.

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв сказала Postimees, что хотя спасатели вчера сообщили, что смертельный несчастный случай произошел в результате умышленного самосожжения, на данный момент выяснилось, что причиной вовсе могло быть небрежное курение.

Портал Virumaa Teataja вчера писал, что другие постояльцы дома престарелых также подозревали, что речь идет о несчастном случае из-за курения, а не об умышленном самосожжении.

Парв не смогла сказать, почему первоначально посчитали, что пожилой человек сам себя поджег, но добавила, что расследование продолжается и дополнительная информация о случившемся будет завтра: «Завтра следственная группа уточнит, что случилось и почему».

Центр тревоги получил вызов в Раквереский дом престарелых на улице Пикк, 13 вчера до 18 часов вечера. Несчастный случай произошел на лестничной клетке и спасти жизнь пострадавшего не удалось.

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