Лидер немецких либералов призвал НАТО наращивать вооружения

"Никто не хочет новой гонки вооружений, "однако готовность к таким неминуемым последствиям должна быть убедительной, чтобы добиться переосмысления позиции в России", заявил председатель Свободной демократической партии (СвДП) в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 25 марта.

По словам Линднера, Германия не должна добиваться вывода с территории страны американского ядерного оружия, размещенного в западном регионе Айфель. "Во всяком случае, в данный момент нам больше не следует говорить о выводе, как это считала возможным СвДП еще в 2009 году", - указал он, добавив, что решение о модернизации этих вооружений должны принять США.

Необходим и диалог с Россией

При этом повышение обороноспособности Запада должно осуществляться параллельно с попытками достичь разрядки в отношениях с Россией, уверен Линднер. Инициатором такого диалога могло бы выступить, по его мнению, новое правительство ФРГ. "Я советую активизировать существующие коммуникационные каналы с Москвой", - отметил он далее.