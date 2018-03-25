Starbucks заплатит 10 миллионов за идею чашки для кофе

Компания объявила о том, что запускает грант в размере 10 миллионов долларов за проект чашки, которую легко будет утилизировать. Для проекта Starbucks будет сотрудничать с Closed Loop Partners — группой инвесторов, специализирующихся на переработке, передает ForumDaily.

Кофейная чашка — это экологический кошмар. Большинство из них сделаны из картона с тонким слоем пластика, что помогает удерживать напиток теплым и препятствует намоканию картона, однако затрудняет его переработку. Такая чашка разлагается около 20 лет.

Согласно данным, около 600 миллиардов подобных чашек по всему миру утилизируется каждый год. Доля Starbucks составляет около 6 миллиардов из них.

Кофейная сеть и ранее работала над решением проблемы переработки чашки, однако старания были безуспешны.

В 2008 году сеть Starbucks поставила несколько высоких целей для снижения воздействия на окружающую среду. В 2010 году она обязалась обеспечить, чтобы 100% чашек были повторно использованы или подлежали вторичной переработке к 2015 году. Этой цели достичь так и не удалось.

На данный момент чашки для компании изготавливаются с использованием только 10% переработанного материала, и то, они перерабатываются только в городах с соответствующей инфраструктурой, включая Сиэтл, Сан-Франциско, Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия.

«Никто не доволен медленным прогрессом в отрасли, достигнутым на сегодняшний день», — сказала Колин Чепмен, вице-президент по глобальному социальному воздействию Starbucks.