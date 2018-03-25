В России четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе
25 марта 2018 г., 13:43
Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах города.
"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", - сказал источник.
Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.
Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.
Как передает корреспондент "Интерфакса", на ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей.https://t.co/CsN98X32au#Пожар #Кемерово pic.twitter.com/OyITFO6Hoa— Пятый канал Новости (@5tv) March 25, 2018