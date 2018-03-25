В России четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе

"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", - сказал источник.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.