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В России четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе

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Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах города.

"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", - сказал источник.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.

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