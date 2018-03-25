Жилец оказался за решеткой после того, как довел до аварийного состояния съемную квартиру

Суд региона Пяйят-Хяме приговорил жителя финского города Лахти к девяти месяцам тюремного заключения за разрушение и доведение до аварийного состояния съемной квартиры. Приговор был вынесен в том числе за причинение ущерба, кражу и несколько других преступлений, которых насчитывается 15, пишет Yle.

Жилец не просто развел в квартире антисанитарию: он сумел сломать входную дверь, замок, почтовый ящик и порог, выломать в ванной комнате встроенный шкаф, вентиляционную трубу и отбить кафель со стен. Он также выломал плинтусы, вырвал оконные противомоскитные сетки, повредил оконные рамы и розетки во всем жилище, перепилил водопроводные трубы на кухне, повредил плиту и духовку, а также испортил обои в спальне. В потолке он просверлил дыры, а с пола отодрал ламинат.

На то, чтобы привести квартиру в непригодное для жилья состояние, у преступника ушло полгода. В августе 2016 его выселили из квартиры, а последующая уборка помещений, ремонт и очистка квартиры от мусора заняли несколько месяцев.