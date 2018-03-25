воскресенье, 25 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Объявленный в международный розыск Карлес Пучдемон задержан в Германии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Карлес Пучдемон.

ФОТО: AURORE BELOT/AFP/SCANPIX

Немецкая полиция задержала бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, ранее объявленного Верховным судом Испании в международный розыск. В воскресенье, 25 марта, он был задержан на границе ФРГ и Дании, сообщает dw.com.

23 марта Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордера на арест Карлеса Пучдемона и еще четырех каталонских политиков.

В декабре 2017 года Верховный суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона и четырех его сторонников, скрывающихся в Бельгии. Решение было принято в связи с тем, что все пятеро объявили о желании вернуться в страну, чтобы участвовать в региональных выборах. 

22 января испанская генпрокуратура запросила повторный ордер на арест Пучдемона, так как он покинул территорию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании. Верховный суд Испании, однако, запрос не удовлетворил.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости. Они настаивают на восстановлении уволенной администрации во главе с Пучдемоном.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ