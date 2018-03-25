Объявленный в международный розыск Карлес Пучдемон задержан в Германии

23 марта Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордера на арест Карлеса Пучдемона и еще четырех каталонских политиков.

В декабре 2017 года Верховный суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона и четырех его сторонников, скрывающихся в Бельгии. Решение было принято в связи с тем, что все пятеро объявили о желании вернуться в страну, чтобы участвовать в региональных выборах.

22 января испанская генпрокуратура запросила повторный ордер на арест Пучдемона, так как он покинул территорию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании. Верховный суд Испании, однако, запрос не удовлетворил.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.