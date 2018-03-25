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Балтийский парад секс-меньшинств состоится в июне

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Tallinn Pride 2017. Фото иллюстративное

ФОТО: Erlend Arras

Объединение ЛГБТ и дружественная им организация Mozaīka планируют организовать парад «Балтийский прайд» 9 июня, сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде.

«Балтийский прайд» ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в латвийской столице. Планируется, что организованный объединением парад пройдет с 12.00 до 15.00 и начнется в Верманском саду. После участники парада пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду, передает Rus.TVNET.

О своем участии в параде заявили около 2000 человек.

Ранее сообщалось, что платформа Manabalss.lv не приняла инициативу об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами.

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