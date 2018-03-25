Балтийский парад секс-меньшинств состоится в июне

«Балтийский прайд» ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в латвийской столице. Планируется, что организованный объединением парад пройдет с 12.00 до 15.00 и начнется в Верманском саду. После участники парада пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду, передает Rus.TVNET.