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Ученые: перевод часов увеличивает риск инфаркта

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Часы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В ночь на воскресенье, 25 марта, Эстония перешла на летнее время. На летнее время переходят все страны ЕС, поскольку в интересах единого рынка в ЕС действует единый подход к дате и часу перехода на летнее и зимнее время. Финские ученые предупреждают о риске для здоровья, связанном с переводом часов.

По данным Кардиологического центра университета Турку, перевод часов влияет на частоту инфарктов, передает Yle. Как показывают исследования, в среду после перехода на летнее время риск возникновения инфаркта повышается на 15 процентов. При этом переход на зимнее время снижал риск инфарктов в первый будний день и повышал в четверг после перевода стрелок.

В начале этого года Финляндия попыталась поднять вопрос на уровне Евросоюза, но пока предложение не нашло поддержки других входящих в союз стран.

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