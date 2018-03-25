Ученые: перевод часов увеличивает риск инфаркта

В ночь на воскресенье, 25 марта, Эстония перешла на летнее время. На летнее время переходят все страны ЕС, поскольку в интересах единого рынка в ЕС действует единый подход к дате и часу перехода на летнее и зимнее время. Финские ученые предупреждают о риске для здоровья, связанном с переводом часов.
По данным Кардиологического центра университета Турку, перевод часов влияет на частоту инфарктов, передает Yle. Как показывают исследования, в среду после перехода на летнее время риск возникновения инфаркта повышается на 15 процентов. При этом переход на зимнее время снижал риск инфарктов в первый будний день и повышал в четверг после перевода стрелок.
В начале этого года Финляндия попыталась поднять вопрос на уровне Евросоюза, но пока предложение не нашло поддержки других входящих в союз стран.