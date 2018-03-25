Союз немецких городов и общин предложил местным властям отказываться от беженцев

По его словам, беженцев неравномерно распределяют по регионам, несмотря на существенное снижение их притока в ФРГ. В результате у приезжих не всегда имеется доступ к таким необходимым условиям интеграции, как языковые курсы, жилье и наличие свободных мест в детских садах и школах.

В свою очередь, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер также с пониманием отнесся к отказу некоторых общин - в частности, Фрайберга и Зальцгиттера - принимать беженцев.

Подобное поведение обусловлено не "нежеланием", а "возникшими проблемами", утверждает Кречмер. По его словам, это касается не только нехватки мест в дестких садах и школах, но и случаев, когда люди, обратившиеся в Германии за получением убежища, не разделяют немецкие ценности и не соблюдают законы страны.

В декабре 2017 года бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что местные городов сами должны определять количество беженцев, которых они хотели бы принять. В качестве поощрения государство покроет расходы на интеграцию беженцев, отметил Габриэль.