Россиянин выиграл последнюю гонку сезона, Фуркад собрал все призы сезона

Мужской масс-старт порадовал российских болельщиков - вторая победа в сезоне была одержана в родных стенах, в последней гонке сезона. Масс-старт начался весело и быстро - гонщики сразу взяли высокий темп бега и работали плотно в двух группах, в которых находились все 30 участников соревнования.

Мартен Фуркад, который двумя гонками ранее завоевал все возможные призы этого сезона, на этот раз решил дать победить остальным участникам и благородно провалил первые две стрельбы, собрав три промаха и проигрывав минуту лидерам забега, среди которых побывала вся российская делегация, исключая Антона Шипулина.

На первой стойке не повезло Александру Логинову и Антону Бабикову, допустившим по паре промахов и укатившимся в середину протоколу.

За товарищей пришлось отдуваться Максиму Цветкову. Он и норвежец Бьонтегор ушли с четвертой стрельбы вместе, но на последнем круге Максим потихоньку добвалял и выкатив на стадион в гордом одиночестве первым пересек финишный створ.

За Бьонтегором финишировал и Йоханнес Бо, с двумя промахами ставший третьим.

Третье место Бо-младшего не сильно помогло норвежцу завоевать хотя бы один Малый хрустальный глобус: 19-е место Фуркада и комфортный очковый отрыв перед гонкой, позволили французу занять первое место и в этой дисциплине. Зато Бо-старший сумел вытеснить из тройки зачета масс-старта Антона Шипулина. Шипулин пришел 16-м, а Тарьей Бо - четвертым и опередил россиянина в зачете масс-стартов.