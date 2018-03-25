Эстонию посетит высокопоставленный гость из Великобритании
25 марта 2018 г., 15:58
В воскресенье в Эстонию с двухдневным визитом прибывает министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
В воскресенье Уильямсон встретится с министром обороны Юри Луйком и дислоцированными в Тапа военнослужащими боевой группы НАТО, сообщило Министерство обороны. Вечером министры выступят с обращением к военнослужащим Эстонии и боевой группы НАТО.
В воскресенье вечером Уильямсон встретится с премьер-министром Юри Ратасом, а в понедельник с президентом Керсти Кальюлайд.