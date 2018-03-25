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Эстонию посетит высокопоставленный гость из Великобритании

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Гэвин Уильямсон.

ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

В воскресенье в Эстонию с двухдневным визитом прибывает министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон. 

В воскресенье Уильямсон встретится с министром обороны Юри Луйком и дислоцированными в Тапа военнослужащими боевой группы НАТО, сообщило Министерство обороны. Вечером министры выступят с обращением к военнослужащим Эстонии и боевой группы НАТО.

В воскресенье вечером Уильямсон встретится с премьер-министром Юри Ратасом, а в понедельник с президентом Керсти Кальюлайд.

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