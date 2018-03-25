Картина дня: обзор компенсации доходов депутатов, опасный маневр водителя и переход Эстонии на летнее время

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями воскресенья.
Эстония перешла на летнее время
В ночь на воскресенье, 25 марта, Эстония перешла на летнее время. Читайте далее...
Писательница Имби Паю: первыми, кого наказала советская система, были эстонские русские
По инициативе объединения "Открытая Республика", в Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года проводится молодежный семинар о политике памяти, в котором принимает участие писательница и историк Имби Паю. После мероприятия на Ратушной площади будут зажжены свечи в память о жертвах депортаций. Читайте далее...
С парома Tallink срочно эвакуировали пассажира
В пятницу, 23 марта, Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии эвакуировали с парома Isabelle компании Tallink пассажира, состояние здоровья которого внезапно ухудшилось, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство ЛЕТА. Читайте далее...
Обзор: смотрите, кто из депутатов Рийгикогу использовал компенсацию расходов почти до последнего цента
Четыре депутата Рийгикогу в прошлом году на сто процентов использовали выделенную на компенсацию расходов сумму. Читайте далее...
«Счет поверг в шок»: на одного жильца повесили долги всего многоквартирного дома
Пожилой, одинокий человек, который проживает в городе Кохтла-Ярве в четырехквартирном доме, вдруг стал получать на адрес своей квартиры, но на имя квартирного товарищества счета за отопление. В один миг бабушку сделали ответственной за образованное государством квартирное товарищество и его долги за отопление, пишет "Северное Побережье". Читайте далее...
Не самосожжение: названа истинная причина смерти постояльца дома престарелых
Вчера вечером причиной смертельного несчастного случая в Раквереском доме престарелых стало небрежное курение, а не самосожжение, как изначально считали. Читайте далее...
В Нарве в девятиэтажном доме вспыхнул пожар
В воскресенье, 25 марта, загорелась квартира в доме номер 32 на Таллиннском шоссе в Нарве. Как сообщили ERR представители полиции, жертв нет. Читайте далее...
Видео: опасный маневр водителя чуть не стоил жизни нескольким людям
Бортовая камера жителя Пярну запечатлела в 1.21 в центре города опасный маневр, который подверг опасности окружающих людей. Читайте далее...
В понедельник ночью температура воздуха опустится до -12
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода. Читайте далее...
Жилец оказался за решеткой после того, как довел до аварийного состояния съемную квартиру
Мужчина из Лахти получил тюремный срок за порчу имущества и разрушения, которые привели в полную негодность снимаемую им частную квартиру. Читайте далее...