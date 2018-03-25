Картина дня: обзор компенсации доходов депутатов, опасный маневр водителя и переход Эстонии на летнее время

Эстония перешла на летнее время

В ночь на воскресенье, 25 марта, Эстония перешла на летнее время. Читайте далее...

Писательница Имби Паю: первыми, кого наказала советская система, были эстонские русские

По инициативе объединения "Открытая Республика", в Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года проводится молодежный семинар о политике памяти, в котором принимает участие писательница и историк Имби Паю. После мероприятия на Ратушной площади будут зажжены свечи в память о жертвах депортаций. Читайте далее...

С парома Tallink срочно эвакуировали пассажира

В пятницу, 23 марта, Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии эвакуировали с парома Isabelle компании Tallink пассажира, состояние здоровья которого внезапно ухудшилось, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство ЛЕТА. Читайте далее...

Обзор: смотрите, кто из депутатов Рийгикогу использовал компенсацию расходов почти до последнего цента

Четыре депутата Рийгикогу в прошлом году на сто процентов использовали выделенную на компенсацию расходов сумму. Читайте далее...

«Счет поверг в шок»: на одного жильца повесили долги всего многоквартирного дома

Пожилой, одинокий человек, который проживает в городе Кохтла-Ярве в четырехквартирном доме, вдруг стал получать на адрес своей квартиры, но на имя квартирного товарищества счета за отопление. В один миг бабушку сделали ответственной за образованное государством квартирное товарищество и его долги за отопление, пишет "Северное Побережье". Читайте далее...

Не самосожжение: названа истинная причина смерти постояльца дома престарелых

Вчера вечером причиной смертельного несчастного случая в Раквереском доме престарелых стало небрежное курение, а не самосожжение, как изначально считали. Читайте далее...

В Нарве в девятиэтажном доме вспыхнул пожар

В воскресенье, 25 марта, загорелась квартира в доме номер 32 на Таллиннском шоссе в Нарве. Как сообщили ERR представители полиции, жертв нет. Читайте далее...

Видео: опасный маневр водителя чуть не стоил жизни нескольким людям

Бортовая камера жителя Пярну запечатлела в 1.21 в центре города опасный маневр, который подверг опасности окружающих людей. Читайте далее...

В понедельник ночью температура воздуха опустится до -12

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода. Читайте далее...

Жилец оказался за решеткой после того, как довел до аварийного состояния съемную квартиру