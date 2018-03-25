В центре Минска произошли массовые задержания

На акции, проходящей на площади Якуба Коласа в центре Минска по случаю 100-летней годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики, произошли массовые задержания. Как сообщают белорусские СМИ в воскресенье, 25 марта, в ходе несогласованного мероприятия задержаны около 50 человек.

Более 30 задержанных погрузили в три автозака, после чего стражи порядка начали заполнять четвертый автозак, передает с места событий корреспондент БелаПАНа. В числе задержанных - шесть наблюдателей правозащитного центра «Весна», а также несколько журналистов «Белсата». Еще некоторые сотрудники «Белсата» были задержаны еще до начала акции, одного из них отпустили после проверки документов.

Задержан оппозиционный политик Николай Статкевич

Сразу после выхода из дома на акцию в воскресенье, 25 марта, был задержан оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич. По данным агентства БелаПАН, на протяжении последних дней у его дома дежурили микроавтобусы с людьми в штатском.

Как сообщила изданию жена оппозиционера Марина Адамович, он находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина и будет отбывать там 10-суточный арест за одну из прошлых акций осенью 2017 года.

Задержания по всей республике

В ряде других городов задержаны активисты, направлявшиеся в Минск, в частности, ехавший из Орши член незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Евгений Анищенко. На вокзале в Молодечно задержан глава Минской областной организации БСДП Алесь Абрамович, пишет сайт «Весна».

Несмотря на запрет, ранее Статкевич призвал своих сторонников собраться на площади Якуба Коласа, чтобы провести «Марш достоинства» к Оперному театру, где пройдут санкционированные митинг и концерт по случаю Дня Воли. Превентивные задержания перед акциями в день 100-летия БНР начались еще несколько дней назад. 21 марта был задержан экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, учредитель незарегистрированного движения «Разам» Вячеслав Сивчик и активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.