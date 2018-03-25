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  • На место прибыли две пожарные машины: мужчина почувствовал запах гари

На место прибыли две пожарные машины: мужчина почувствовал запах гари

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Машина Спасательного департамента приехала на вызов на улицу Тарту в Вильянди.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня в 13.58 в Вильянди спасателям поступил вызов на улицу Тарту в дом номер 30, так как один из жильцов заподозрил пожар, передает Sakala Postimees.

Живущий в доме пожилой мужчина почувствовал запах гари и вызвал спасательную команду.

Спасатели прибыли на двух автомашинах. Открытого огня видно не было. По оценке спасателей, в трубе загорелась сажа и возгорание погасло само собой.

Чтобы убедиться, что огонь не распространился по перекрытию, спасатели вскрыли потолок вокруг трубы.

По словам жильца квартиры, трубы в доме в плохом состоянии. Он сказал, что владелец дома живет в Германии, в курсе ситуации, но ничего не предпринимает.

Соседи утверждают, что в принадлежащих этому же владельцу соседних домах трубы также в плохом состоянии и случались возгорания.

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