Правозащитники призывают Германию не выдавать Пучдемона Испании

"Германии не следует идти на поводу у испанского правительства, которое ничего не делает для поиска политического решения каталонской проблемы и лишь поручает судьям по уголовным делам отправить нежелательных сторонников независимости за решетку", - заявил правозащитник.

Ранее бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон был задержан немецкой полицией по европейскому ордеру на арест, который накануне выдал Верховный суд Испании. Пучдемона задержали на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией.

Политик направлялся из Финляндии в Бельгию, куда он бежал после лишения полномочий за проведение спорного референдума и провозглашения независимости Каталонии от Испании. Генеральная прокуратура Шлезвига-Гольштейна проверяет, как долго Пучдемон будет оставаться под стражей.