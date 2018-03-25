Драма в Тюмени: Кузьмина промахнулась мимо Кубка мира

Перед стартом последнего соревнования в биатлонном масс-старте у женщин свое слово взяла система подсчета кубковых очков, придуманная умными головами Международного союза биатлонистов.

Расклад был довольно головоломен: из итоговой суммы у каждой спортсменки вычтут два худших результата. И первые вычеты уже были произведены после пасьюта произведены: Кайса потеряла 1 очко за 40-е место в Холменколлене, Кузьмина условно потеряла 0 очков за пропуск гонки в Эстерсунде.

После масс-старта у словачки отнимут 5 очков (за 36-е место в Эстерсунде), у финки – 15 (за 26-е место в Антхольце). Виртуально ситуация в общем зачете была перед масс-стартом такова: 1. Кузьмина – 789 очков 2. Мякяряйнен – 784 очка. Могла выиграть сезон и Дарья Домрачева, но для этого требовался массовый застрел Кузьминой и Кайсы с откатом на места ниже 21-го при победе Дарьи.

Домрачева, кстати сегодня победила, а второй пришла словачка...

Но, это было не Настя Кузьмина, а второй номер сборной Словакии - Паулина Фиалкова, почти чисто отстрелявшая и красиво, как и сам облик спортсменки, пробежавшая гонку.

Что же случилось на последней стрельбе? Перед последней стрельбой Кузьмина шла впереди Кайсы секунд этак на 20-25 и казалось что, Кубок мира, о котором так мечтала уроженка Тюмени достанется ей на родной земле, но вот дрогнула Анастасия на последней стойке настреляв на один промах больше финки.

Правда, ничего еще не было потеряно: Кузьмина уходила в двух секундах от Мякяряйнен на последний круг. Но сил у Кузьминой не хватило, сначала Кайсу подпустила, потом не смогла удержаться за ней и за километр до финиша отпустила финскую птицу вместе с Кубком мира из рук, причем на Кузьмину настолько эти события шокирующе подействовали, что в итоге Кузьмина пришла только 11-й.

Причем, окажись Кузьмина не 11-й, а скажем девятой, то выиграла бы БХГ, а так - разница между девушками в итоговом зачете всего три очка...