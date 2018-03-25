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В Глазго автомобиль намеренно въехал в группу школьников, пятеро детей пострадали

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Глазго. Иллюстративное фото.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Пятеро детей пострадали в результате умышленного наезда автомобиля в шотландском городе Глазго, сообщает Sky News. Полиция разыскивает серебристый Vauxhall Astra, водителя подозревают в покушении на убийство, передает Newsru.com.

ЧП произошло в субботу, но полиция дала подробные комментарии лишь день спустя. "Автомобиль преднамеренно был направлен в группу детей, поэтому мы считаем этот инцидент покушением на убийство", - сказал представитель полиции Питер Шарп.

Одна из пострадавших - девочка 14 лет - получила серьезные травмы и находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Четверо других детей в возрасте 12-14 лет получили незначительные травмы, им была оказана помощь как на месте происшествия, так и в больнице, откуда они были позже выписаны.

По его словам, правоохранительные органы ведут поиски скрывшегося водителя и пассажира, которые находились в автомобиле Vauxhall Astra серебристого цвета.

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