В Глазго автомобиль намеренно въехал в группу школьников, пятеро детей пострадали

ЧП произошло в субботу, но полиция дала подробные комментарии лишь день спустя. "Автомобиль преднамеренно был направлен в группу детей, поэтому мы считаем этот инцидент покушением на убийство", - сказал представитель полиции Питер Шарп.

Одна из пострадавших - девочка 14 лет - получила серьезные травмы и находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Четверо других детей в возрасте 12-14 лет получили незначительные травмы, им была оказана помощь как на месте происшествия, так и в больнице, откуда они были позже выписаны.