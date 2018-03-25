Таави Аас: справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации

«Сегодня, 69 лет назад, — говорится в обращении, — тысячи людей были увезены в Эстонии из своих домов, чтобы быть отправленными в советские каторжные лагеря и ссылку. Мужчин, женщин, стариков, детей. Без всякого суда, без малейшей возможности добиваться справедливости. Они были объявлены врагами народа, и это давало основанному на несправедливости режиму повод делать с ними, что ему вздумается. Многие вынуждено провели в Сибири годы жизни, многие оставили там здоровье, многие лишились там жизни. Сегодня — день, когда мы чтим память о загубленных жизнях и искалеченных судьбах. Этих увезенных из родного дома людей было более 22 тысяч, и они достойны памяти в наших мыслях, словах, свечах и в наших сегодняшних делах».