В сгоревшем торговом центре в Кемерово пропали 35 человек

"Пока мы считаем, что они без вести пропали", - сказал он.

Он отметил, что в левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение. В правой части здания пожар локализован, там проводится дымоудаление. Личный состав для разбора завалов туда пока не допускается.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс" с места происшествия, у горящего торгового центра собрались несколько десятков родственников погибших, пострадавших и пропавших без вести, которые требуют прибытия на место мэра города. Также они требуют ответа от властей, почему не работала сигнализация, а также хотят, чтобы им рассказали о ходе спасательных работ.

Согласно последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек - три женщины, ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в центре Кемерово произошел в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор. В Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, заявил "Интерфаксу" первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Вместе с тем, очевидцы сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра.