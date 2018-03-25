Урмас Рейнсалу: преступления коммунизма нельзя забывать

В воскресенье исполняется 69 лет с начала мартовской депортации, когда за несколько дней из Эстонии было принудительно выслано более 22 000 человек. «Коммунистический режим безжалостно репрессировал невинных людей, жертвами депортации стали тысячи жителей Эстонии. Мы всегда будем помнить это преступление геноцида против народа Эстонии», - сказал Рейнсалу на прошедшей у монумента победе в Освободительной войне церемонии.

«Мы также считаем важным говорить в мире о бесчеловечной идеологии коммунизма, поэтому создается международный центр расследования преступлений коммунизма», - добавил Рейнсалу.

В этом году на Маарьямяэ также откроется мемориал с именами жертв коммунизма. «Сегодня по всему миру, где есть эстонские сообщества, зажигают свечи в память о жертвах депортации. В память о тех, кто остался в сибирской земле, и в знак уважения тем, кто вернулся. Именно в знак уважения и восхищения перед теми людьми, которые вопреки всему смогли выжить и остаться людьми. Людьми, которые при первой возможности вернулись, принесли с собой стремление к свободе и лишили уверенности тех людей, которые отправили их в Сибирь», - сказал председатель Эстонского союза Memento Арнольд Альясте.

По традиции, на площади Вабадузе зажгли свечи, установив их по контуру Эстонии. В этом году свечи зажигали в четырех городах страны — кроме Таллинна также в Тарту, Пярну и Нарве. Мемориальные мероприятия прошли по всей стране. На площади Вабадузе также покажут видеопроекцию с именами 32 000 людей, которых в 1949 году было решено депортировать — в том числе тех, кого арестовали, кто сбежал, был вынужден скрываться и родился в депортированных в Сибирь семьях.