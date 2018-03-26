Прокуратура и тюрьма выступают против досрочного освобождения покушавшегося на Игоря Савенкова

Ни Вируская тюрьма, ни прокуратура не поддерживают досрочный выход на свободу 65-летнего Ральфа Миллера - одного из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя и бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Елена Муттонен, отметив, что суд огласит свое решение по ходатайству в предстоящий четверг.
Миллер был приговорен к 11 годам тюрьмы и с 1 августа 2012 года отбывает свое наказание, а на суде он заявил, что хотел лишь напугать Савенкова.
Уголовное дело было возбуждено в конце мая 2012 года - вскоре после того, как под припаркованным в Таллинне на Тартуском шоссе автомобилем обанкротившегося водочного короля было найдено взрывное устройство. Бомба была обезврежена сотрудниками Спасательного департамента.