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  • Прокуратура и тюрьма выступают против досрочного освобождения покушавшегося на Игоря Савенкова

Прокуратура и тюрьма выступают против досрочного освобождения покушавшегося на Игоря Савенкова

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Ральф Миллер и Сергей Старых.

ФОТО: Peeter Langovits

Ни Вируская тюрьма, ни прокуратура не поддерживают досрочный выход на свободу 65-летнего Ральфа Миллера - одного из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя и бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Вируского уездного суда Елена Муттонен, отметив, что суд огласит свое решение по ходатайству в предстоящий четверг.

Миллер был приговорен к 11 годам тюрьмы и с 1 августа 2012 года отбывает свое наказание, а на суде он заявил, что хотел лишь  напугать Савенкова.

Уголовное дело было возбуждено в конце мая 2012 года - вскоре после того, как под припаркованным в Таллинне на Тартуском шоссе автомобилем обанкротившегося водочного короля было найдено взрывное устройство. Бомба была обезврежена сотрудниками Спасательного департамента. 

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