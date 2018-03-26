Прокуратура и тюрьма выступают против досрочного освобождения покушавшегося на Игоря Савенкова

Ни Вируская тюрьма, ни прокуратура не поддерживают досрочный выход на свободу 65-летнего Ральфа Миллера - одного из двух виновных в покушении около шести лет назад на крупного в прошлом предпринимателя и бывшего владельца газеты "Молодежь Эстонии" Игоря Савенкова.