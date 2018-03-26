Вскрыта крупнейшая китайская допинговая система

Антидопинговое агентство инициировало расследование в прошлом году после того, как бывший врач китайской олимпийской сборной Сюэ Иньсян, бежавший из Китая и попросивший политического убежища в Германии, в интервью каналу ARD рассказал о том, что медали, завоеванные китайцами в период с 1980-го по 1990-й, могли быть добыты благодаря допингу.

По словам 79-летнего бывшего врача, китайская допинговая система охватывала более 10 000 спортсменов в возрасте от 11 лет.

«Если вы отказывались принимать допинг, вам просто приходилось покидать команду», – рассказал медик.

Заявления Иньсяна вызвали обеспокоенность в WADA в связи с тем, что следующие зимние Олимпийские игры будут проводиться в 2022 году в Пекине.

Антидопинговое агентство опасается того, что системы допинга, возможно существовавшая в Китае в 20-м веке, может по-прежнему функционировать в стране.

По заявлению главы отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера, изучение данного дела значительно осложнено сроком давности.