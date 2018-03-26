Родченков обсудил с американским правительством угрозы для США со стороны России

Родченков пришел на встречу с сенаторами Бэном Кардином и Кори Гарднером в маске, чтобы скрыть свою внешность.

По сообщению Inside the Games на встрече обсуждались вопросы «угроз для США со стороны России, коррупции в международном спорте и меры, которые США может предпринять для решения этих проблем».

«История Родченкова в очередной раз показывает нам, что Кремль пренебрегает международными законами и стандартами.