Родченков обсудил с американским правительством угрозы для США со стороны России

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков провел встречу с правительством США.
Родченков пришел на встречу с сенаторами Бэном Кардином и Кори Гарднером в маске, чтобы скрыть свою внешность.
По сообщению Inside the Games на встрече обсуждались вопросы «угроз для США со стороны России, коррупции в международном спорте и меры, которые США может предпринять для решения этих проблем».
«История Родченкова в очередной раз показывает нам, что Кремль пренебрегает международными законами и стандартами.
Родченкову приходиться до сих пор опасаться за свою жизнь. Даже на встрече с нами он был в лыжной маске, чтобы скрыть свою внешность. Учитывая отравление Сергея Скрипаля в Англии, этот шаг со стороны Григория вполне оправдан. Я очень впечатлен храбростью этого человека», – рассказал Гарднер.