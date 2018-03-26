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Родченков обсудил с американским правительством угрозы для США со стороны России

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Григорий Родченков.

ФОТО: Repro

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков провел встречу с правительством США.

Родченков пришел на встречу с сенаторами Бэном Кардином и Кори Гарднером в маске, чтобы скрыть свою внешность.

По сообщению Inside the Games на встрече обсуждались вопросы «угроз для США со стороны России, коррупции в международном спорте и меры, которые США может предпринять для решения этих проблем».

«История Родченкова в очередной раз показывает нам, что Кремль пренебрегает международными законами и стандартами.

Родченкову приходиться до сих пор опасаться за свою жизнь. Даже на встрече с нами он был в лыжной маске, чтобы скрыть свою внешность. Учитывая отравление Сергея Скрипаля в Англии, этот шаг со стороны Григория вполне оправдан. Я очень впечатлен храбростью этого человека», – рассказал Гарднер.

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