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Йоханнес Бо: "На этапе Кубка мира в Тюмени чувствовал себя русским"

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ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Oлимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бo заявил РИА Новости, что на этапе Кубка мира в Тюмени чувствовал себя русским спортсменом.

Бё, занявший второе место в общем зачете Кубка мира, в воскресенье в Тюмени стал третьим в масс-старте, а днем ранее финишировал вторым в гонке преследования.

"Чувствовал себя в Тюмени так, будто я русский спортсмен. Не знаю, только ли меня так поддерживали или вообще всех спортсменов. Это прекрасные ощущения, мы чувствовали большое гостеприимство. Мне очень нравится здесь, и, возможно, местные болельщики – лучшие во всем биатлонном мире", - заявил Бё

Говоря о ближайших планах, спортсмен заявил, что будет готовиться к свадьбе. На вопрос журналистов, пригласит ли он своего главного соперника и обладателя большого Хрустального глобуса Мартена Фуркада, Бё рассмеялся, отметив: "Он и так всегда в моей голове!"

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